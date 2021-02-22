Hyundai предоставит Украине 2 миллиона долларов на разработку европути - Криклий

Южнокорейская компания Hyundai на грантовой основе выделит 2 миллиона долларов Украине на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЭО) для строительства скоростной железной дороги евроформата.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в ходе форума "Украина-30. Инфраструктура ".

"В марте у нас выезжает делегация из представителей Министерства инфраструктуры и представителей Укрзализныци. Там будет подписано, в том числе, меморандумы ... Выделяют грантов 2 миллиона долларов на разработку пре-ТЭО для реализации этого проекта, также подписываются соглашения о сотрудничестве и готовим межправительственное соглашение, чтобы реализовать этот очень масштабный проект", - рассказал Криклий.

Позже вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Юн Сук Чой также выразил поддержку компании в развитии отрасли железнодорожного транспорта в Украине:

"Для создания железнодорожной отрасли в Украине корпорация Hyundai как долгосрочный партнер желает присоединиться к вашему плану развития. На этом этапе мы готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставке новых 10 скоростных электрических поездов с 90 вагонами HRCS2".

Он отметил, что в компании ожидают поддержки проектов со стороны правительства Кореи - речь идет о предоставлении Украине 10 скоростных поездов.

Юн Сук Чой отметил, что ведутся переговоры о возможности инвестировать в Украину "и передавать технологии для локализации производства сложных технологий". Так, представитель Hyundai пригласил президента Украины и правительственных представителей на объект Hyundai в Корее.

Экономическая правда