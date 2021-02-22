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ГНС стала чаще штрафовать предпринимателей при работе с кассовыми аппаратами – Опендатабот

Понедельник, 22 февраля 2021, 12:20
 

В 2020 году Государственная налоговая служба выявила у предпринимателей 16 434 нарушения при работе с РРО (регистратор расчетных операций) - в 2019 году их было почти вдвое меньше (9 944).

Об этом сообщает Опендатабот.

При этом, общее количество проверок ГНС не увеличилось - в прошлом году налоговая провела 16 565 проверок, а в 2019 году - 16 373.

"В 2020 году количество нарушений почти равнялось количеству проверок ГНС в год. Рост нарушений начался в апреле: еще в марте их было 411, а в декабре стало уже 2256", - говорится в сообщении.

"В число наиболее частых нарушений входят отсутствие кассового аппарата и не выдача чека покупателю", - добавили в Опендатабот.

 
 

Экономическая правда

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