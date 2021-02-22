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СБУ разоблачила схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста

Понедельник, 22 февраля 2021, 11:15
 

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств АО "Укрзализныця", которые были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Как установили сотрудники спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ в рамках досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта.

"Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста, благодаря усилиям СБУ, профильные специалисты восстановили его надежную работу", - добавили в ведомстве.

 

Сообщается, что организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Экономическая правда

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СБУ Укрзализныця

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