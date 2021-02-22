СБУ разоблачила схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств АО "Укрзализныця", которые были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Как установили сотрудники спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.
Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СБУ в рамках досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта.
"Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста, благодаря усилиям СБУ, профильные специалисты восстановили его надежную работу", - добавили в ведомстве.
Сообщается, что организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.
Экономическая правда
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