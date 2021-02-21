Украина будет главенствовать в Стратегии для Дунайского региона

Украина будет первой страной которая не является членом ЕС, которая будет главенствовать в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на своей странице в фейсбуке.

В период председательства (с ноября 2021 по ноябрь 2022), Украина будет отвечать за определение приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках Стратегии.

"Поздравляю каждого, кто работал над этой инициативой и продолжает прилагать максимум усилий для продолжения евроинтеграционного процесса на новом уровне!" - отметил он.

Напоминаем:

Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона это долгосрочная политика ЕС по решению проблем Дунайского макрорегиона. В 2011 году Украина присоединилась к реализации Стратегии ЕС.

Страны-участницы Стратегии связанные географическим пространством. Украинская часть Дунайского региона охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области.