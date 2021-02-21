"Укрзализныця" планирует вернуть пятидневную рабочую неделю для всех сотрудников

По прогнозам АО "Укрзализныци", в мае - июне 2021 года будет завершен переход сотрудников с четырехдневной на пятидневную рабочую неделю.

Об этом Интерфаксу сообщил и.о. члена правления, директор по управлению персоналом и социальной политике Иван Синяков.

"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на "пятидневку". По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме" - отметил он

Он добавил, что на данный момент в режиме четырехдневки осталось 13% сотрудников, это приблизительно 30 тыс сотрудников. Однако они не участвуют в процессе перевозки.

Напоминаем:

С 1 июля 2020 года "Укрзализныця" перевела своих сотрудников на режим четырехдневной рабочей недели, в связи с продлением карантина.