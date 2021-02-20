"Укроборонпром" передал 8 госпредприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ в ФГУ

Государственный концерн "Укроборонпром" передал 8 государственных предприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ, которые не выполняют заказ для нацбезопасности и обороны, в Фонд государственного имущества.

Об этом сообщил директор Укроборонпрома Юрий Гусев в Facebook.

"Сейчас в обоих ведомств направлены соответствующие пакеты документов, необходимые для подготовки актов приема-передачи. Концерн действует во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года", - написал он.

Таким образом, из состава концерна уже выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права двух АО. На сегодня Укроборонпром насчитывает 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории. Еще два предприятия планируется передать в Государственное космическое агентство Украины.

Напомним:

Реформа Укроборонпрома фактически начата 21 декабря 2020 подписанием приказа о корпоратизации Концерна.

В результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий.

Предприятия Укроборонпрома, попавших в перечень и передаются, или не совершали финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели.