Кабмин принял постановление "задним числом", которое должен был бы одобрить год назад — КШЭ

На заседании Правительства было принято Постановление № 57, которое вносит изменения в формулу распределения объема медицинской субвенции, оно вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Аналитики напоминают, что долгий период времени значительная часть финансирования медицинской отрасли из госбюджета распределялась через инструмент субвенции - то есть правительство перечислял средства местным бюджетам на отдельные медицинские нужды, а те уже финансировали их за счет этих средств.

"Но начиная со второго квартала 2020 года, финансирование государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в том числе и в части специализированной медицинской помощи, осуществляется без использования субвенций - непосредственно из государственного бюджета через главного распорядителя - Национальную службу здоровья Украины.

Поэтому логично, что в 2021 году такой вид межбюджетного трансферта отсутствует в принципе", - говорится в сообщении.

В КШЭ заявляют, что это постановление приняли чтобы исправить ошибки.

"Оказывается, в первом квартале прошлого года расчет медицинской субвенции де факто осуществлялся по формуле, которая содержала проектируемые изменения. То есть все расчеты проводились не по действующей на тот момент формуле, а только по проекту, который не был утвержден на тот момент.

И вот сейчас, чтобы это исправить, была наконец проголосовано вышеупомянутое постановление", - сообщает центр.

Но никаких финансовых последствий для будущих событий это постановление не несет.