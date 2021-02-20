Следующий форум "Украина 30" будет посвящен инфраструктуре: Зеленский примет участие

Темой обсуждения на следующем "Всеукраинском форуме Украина 30" будут инфраструктурные вопросы.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы "Большое строительство", финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе. Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры", - говорится в публикации.

Также будут обсуждаться перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации "Укрзализныци" и инфраструктуры будущего.

Напоминаем:

Ранее форум проводился на тему тарифов на энергоресурсов.