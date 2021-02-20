Следующий форум "Украина 30" будет посвящен инфраструктуре: Зеленский примет участие
Суббота, 20 февраля 2021, 10:00
Темой обсуждения на следующем "Всеукраинском форуме Украина 30" будут инфраструктурные вопросы.
Об этом сообщается на сайте ОП.
"В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы "Большое строительство", финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе. Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры", - говорится в публикации.
Также будут обсуждаться перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации "Укрзализныци" и инфраструктуры будущего.
Напоминаем:
Ранее форум проводился на тему тарифов на энергоресурсов.
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