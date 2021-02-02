DCH Ярославского купила онлайн-магазин одежды LeBoutique

Группа DCH Александра Ярославского купила 100% корпоративных прав украинской онлайн-маркетплейса LeBoutique.

Об этом сообщает пресс-служба DCH.

В компании заявляют, что LeBoutique - один из ведущих игроков украинского fashion-ритейла, который работает онлайн.

"Компания предлагает клиентам приобретать со скидками одежду, обувь, сумки и аксессуары известных западных и украинских брендов. Финансовым советником со стороны продавцов была инвестиционно-банковская компания Soul Partners.

Cуму сделки не разглашают.

"Инвестиция в LeBoutique является логическим продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к имеющимс офлайновым торговым площадкам", - говорится в сообщении.

Группа DCH владеет торгово-развлекательными центрами "Караван" в Киеве, Харькове и Днепре.

В компании добавили, что "ожидается положительная синергия онлайн-маркетплейса" с банком "Кредит Днепр" по обработке платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique.

Компания собирается развивать LeBoutique для закрепления за ним статуса отраслевого лидера, добавили в DCH.

LeBoutique основали в 2010 году предприниматели Андрей Дрогобыцкий и Роман Онищенко.

Экономическая правда