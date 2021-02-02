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Рада приняла законопроект о весовом контроле грузовиков в первом чтении

Вторник, 2 февраля 2021, 15:15
 

Верховная Рада на заседании 2 февраля во первом чтении приняла законопроект о автоматической фиксации габаритно-весовых параметров авто.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Законопроект поддержали 308 народных депутатов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также отметил, что законопроектом расширяются полномочия Укртрансбезопасности: она имеет право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Также им устанавливается ответственность на грузоотправителя "как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм".

В министерстве отмечают, что принятые в первом чтении нормативы связаны с законопроектом №3743, который также ожидает второго чтения в парламенте. Он усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров, в частности.

"Сейчас вместе с депутатским корпусом мы готовим этот законопроект ко второму чтению и делаем все возможное, чтобы эти важные для отрасли изменения были одобрены как можно скорее", - добавил Криклий.

Экономическая правда

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дороги Мининфраструктуры

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