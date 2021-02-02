Е-паспорта в приложении "Дія" уже принимают 10 украинских аэропортов – Криклий
В список украинских аэропортов, которые принимают е-паспорт через приложение "Дія" вместо бумажных документов, добавился аэропорт "Днепропетровск".
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Список аэропортов, принимающих е-паспорта в "Дії":
- "Борисполь"
- "Запорожье"
- "Ивано-Франковск"
- "Киев"
- "Львов"
- "Николаев"
- "Одесса"
- "Харьков"
- "Херсон"
- "Днепропетровск".
"Как это работает? По прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет", - пояснил министр.
Напомним:
С апреля электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.
15 апреля Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.
При пересечении границы украинцы не могут аоспользоваться е-паспортом в приложении "Дія", заявили в Государственной пограничной службе.
Экономическая правда
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