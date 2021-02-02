В список украинских аэропортов, которые принимают е-паспорт через приложение "Дія" вместо бумажных документов, добавился аэропорт "Днепропетровск".

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Список аэропортов, принимающих е-паспорта в "Дії":

"Борисполь"

"Запорожье"

"Ивано-Франковск"

"Киев"

"Львов"

"Николаев"

"Одесса"

"Харьков"

"Херсон"

"Днепропетровск".

"Как это работает? По прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет", - пояснил министр.

Напомним:

С апреля электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.

15 апреля Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

При пересечении границы украинцы не могут аоспользоваться е-паспортом в приложении "Дія", заявили в Государственной пограничной службе.

Экономическая правда