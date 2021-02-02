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Курс валют на 2 февраля: курс, "черный" и наличный рынки

Вторник, 2 февраля 2021, 11:32
 

2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,08 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,06 - 28,08 гривни;

Евро - 33,90 - 33,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,94 - 28,15 гривни. Евро покупают по 33,64 гривни, продают по 34,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,04 - 28,09 гривни, евро - 33,77 - 33,89 гривны.

Напоминаем:

1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,03 гривни

1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 1 февраля на уровне 28,13 гривни.

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Экономическая правда

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курс межбанк

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