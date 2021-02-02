Аудит Минэнерго: бюджет недополучил 1,5 миллиарда с газораспределительных систем. Документ

Внутренний аудит Министерства энергетики обнаружил, что с мая 2017 года бюджет недополучил поступлений на 1,5 млрд грн из-за противоправного использования операторами газораспределительных сетей государственного имущества на безвозмездной основе.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго и письме министерства на адрес Генпрокуратуры, которое есть в распоряжении ЭП.

Департамент внутреннего аудита оценил состояние выполнения Постановления Кабмина № 95 "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" и выявил нарушения со стороны работников Минэнерго.

Так, было установлено, что операторы ГРМ с мая 2017 года до декабря 2020 года использовали государственное имущество на безвозмездной основе, в результате чего государство недополучило 1,55 млрд грн.

Из письма Минэнерго в адрес Генеральной прокуратуры, которое есть в распоряжении ЭП, также стали известны некоторые подробности оценки.

Во-первых, содержание примерного договора эксплуатации газораспределительных систем или их составляющих, утвержденного Постановлением № 95, который предлагался для подписания операторам ГРМ, был изменен подписанными "Протоколами разногласий".

"При этом содержание "Протоколов разногласий" не соответствует цели договорных отношений в соответствии с примерного договора (утвержденного Постановлением №95. - ЭП)", - отмечается в письме.

Как отмечается в документе, именно здесь были заложены предпосылки для искусственного уклонения от оплаты средств за эксплуатацию государственного имущества.

Содержание протоколов разногласий предусматривает оплату за эксплуатацию газораспределительных систем и их составляющих, при условии включения этих расходов в структуру тарифа, который утверждается НКРЕКП.

Зато, примерный договор, утвержденный Постановлением №95, не предусматривает таких условий.

Во-вторых, упомянутые "Протоколы разногласий" подписал Александр Лисниченко, на тот момент директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнергоугля, который действовал на основании доверенности тогдашнего министра Игоря Насалика.

Сейчас Александр Лисниченко является исполняющим обязанности председателя правления АО "Магистральные газопроводы Украины"

Экономическая правда