Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,85 - 27,87 гривни;
Евро - 33,76 - 33,78 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 27,97 гривни. Евро покупают по 33,45 гривни, продают по 33,83 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,94 гривни, евро - 33,66 - 33,75 гривни.
Напомним:
19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,85 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.
18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.
Экономическая правда
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