Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка

19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,85 - 27,87 гривни;

Евро - 33,76 - 33,78 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 27,97 гривни. Евро покупают по 33,45 гривни, продают по 33,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,94 гривни, евро - 33,66 - 33,75 гривни.

Напомним:

19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,85 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.

Экономическая правда