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Рада поддержала за основу законопроект об "открытом банкинге"

Пятница, 19 февраля 2021, 15:21
 

Верховная Рада на заседании 19 февраля поддержала за основу законопроект №4364 "О платежных услугах", которым предусматривается концепция открытого банкинга в Украине и интеграция украинского платежного рынка с европейским.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Законопроект "О платежных услугах" имплементирует основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2), что будет способствовать интеграции украинского рынка с европейским.

Он также предусматривает имплементацию концепции открытого банкинга (Open banking), что, как говорят в НБУ, станет стимулом для развития финтеха в Украине. "Финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса", - отмечает регулятор.

НБУ объясняет, что принятие законопроекта будет способствовать появлению новых платежных стартапов и расширению круга участников платежного рынка, развития новейших платежных продуктов, сервисов и услуг. Как следствие, усилится конкуренция на рынке.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон, регулирующий функционирование платежных систем сегодня, был принят еще в 2001 году, а последние существенные изменения были внесены в него в 2012 году. Им определен только один вид платежных услуг - перевод средств, что означает движение определенной суммы средств с целью ее зачисления на счет получателя или выдачи ему в наличной форме.

Новым законопроектом, зато предполагается девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две - нефинансовыми.

Экономическая правда

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банк НБУ

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