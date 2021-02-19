В 2020 году импорт из РФ в Украину сократился на 35% – торгпред

В 2020 году импорт из России в Украину сократился на 35%, а из стран СНГ в целом - на 29%.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В общем когда-то доминирующее в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ - 8,4%. В экспорте из Украины СНГ имеет только 12,1 процентов (Россия соответственно - 5,5%).

Экспорт в другие страны мира (вне СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9%. Импорт сократился на 6,2%", - добавил Качка.

По его словам, ЕС является "якорным торговым партнером Украины" - на него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение и импорта (на 6,2%) и экспорта (на 11,3%).

"Благодаря феноменальному росту экспорта из Украины (на 98%), Китай в структуре нашей торговли имеет место больше, чем весь СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта.

Доля США в нашей торговле осталась неизменной: 3,8% оборота, 2,0% экспорта и 5,5% импорта", - отметил торгпред.

"Хотя наш экспорт в Турцию и сократился, но сальдо в торговле с ней осталось положительным. Доля Турции в торговле немножко выросла (на 0,2 процентных пункта) и составила 4,7% от всего оборота", - добавил он.

Экономическая правда