Рада установила льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4410, который вносит изменения в раздел ХI Таможенного тарифа по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Подготовленный Минфином законопроект унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения таможенного оформления таких товаров и содействия развитию легкой промышленности.

Такая унификация предусматривает установление одинаковых льготных ставок ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности путем снижения (по 255 подкатегориях) или повышения (по 25 подкатегориях) действующих ставок. Предложенная унификация не превышает связанных ставок в рамках обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО", - заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Законопроект предусматривает установление следующих льготных ставок ввозной пошлины:

в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50 - 53 группы УКТ ВЭД), а также, по предложению Минэкономики, на искусственные волокна товарных позиций 5505, 5506 и 5507;

в размере от 1 до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

"Также при подготовке проекта закона Минфином учтены предложения Минэкономики о необходимости сохранения действующих льготных ставок в размере 5% на ткани смешанные хлопчатобумажные (код 5211), поскольку данные виды тканей производятся в Украине - для защиты отечественного производителя", - говорится в сообщении.

Также предлагается повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем подсубпозициях, где такие ставки меньше 10% (105 товарных подкатегорий).

"Реализация положений законопроекта будет способствовать, с одной стороны, стимулированию развития легкой промышленности вследствие уменьшения ввозной пошлины на сырьевые материалы, а с другой - ускорению таможенного оформления товаров легкой промышленности без осуществления лабораторных исследований - через унификацию ставок на однородные товары", - сказал Драганчук.

При этом, положения законопроекта не распространяются на товары происхождением из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

Дополнено.

Член Совета директоров Союза украинских предпринимателей, владелец компании Текстиль-Контакт "(украинский производитель тканей) Александр Соколовский заявил, что закон "облегчит работу импортеров сырья и швейников, закупающих ткани непосредственно и даст возможность выхода из тени тех, кого десятилетиями загоняли в контрабанду" .

"Мы полностью поддерживаем этот закон, потому что внутреннее производство тканей в Украине пока - это капля в море. Швейная отрасль гораздо более у нас в стране развита и швейникам нужны ритмичные поставки сырья без длительных задержек, связанных с подтверждением кода", - добавил он.

Экономическая правда