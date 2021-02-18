Завод "Большевик" могут приватизировать в июне – Фонд госимущества

Кассационный хозсуд 18 февраля отклонил требования ООО "Агромил Дистрибьюшн" и оставил в силе решение о возвращении в собственность государства 5 объектов АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"). Приватизационный аукцион АО "ПКМЗ" может состояться уже в июне этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Решение суда имеет большое значение для прозрачной приватизации предприятия. Восстановление целостности имущественного комплекса АО "ПКМЗ" гарантирует привлечение максимума инвестиций в госбюджет на предстоящем аукционе", - заявили в ведомстве.

"Незаконное отчуждение имущества АО "ПКМЗ" и его реализация на торгах ГП "СЕТАМ" состоялось в октябре 2019 году. Фонд госимущества сразу отстранил директора предприятия и обратился в суд для отмены торгов и возвращения зданий завода.

В прошлом году Фонд добился признания торгов недействительными, 5 незаконно отчужденных объектов должны были вернуться в состав АО "ПКМЗ". Отмену этого решения требовало ООО "Агромил Дистрибьюшн", которое незаконно завладело имуществом предприятия.

Однако Кассационный суд принял справедливое решение в пользу государства и поставил точку в деле, все требования указанной компании были отклонены. Такая позиция высшей инстанции станет основой для победы в 3 других судебных процессах по незаконно отчужденному имуществк "Большевика", и тогда целостность "Большевика" будет окончательно восстановлена", - подчеркнули в Фонде.

Сообщается, что прозрачный аукцион АО "ПКМЗ" может состояться уже в июне этого года при условии разблокирования большой приватизации Верховной Радой и утверждении условий приватизации "ПКМЗ" в Кабмине.

В настоящее время НАБУ осуществляет процессуальное производство по уголовному делу по признакам правонарушений должностных лиц АО "ПКМЗ", ООО "Агромил Дистрибьюшн", ООО "ФК "Меридиан", должностных лиц Драбивского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области и ГП "СЕТАМ" при отчуждении и реализации имущества АО "ПКМЗ", в результате чего государству в лице Фонда госимущества, был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Экономическая правда