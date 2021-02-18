Официальный курс: гривня укрепилась к доллару

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,65 грн (на 18 февраля - 33,64 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.

17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 27,83 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.

Экономическая правда