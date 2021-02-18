Зеленский о законопроекте о растаможке "евроблях": Это разумный компромисс

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает одобрение Радой в 1 чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.

Об этом сообщает Офис президента.

"Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой - защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное - позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения", - отметил Зеленский.

"Принятые парламентом за основу проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1 тыс евро.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов", - добавили в ОП.

"Процедура проста и понятна, а формула растаможки не зависит от стоимости машины, читывается его возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможки не превышает одной тысячи евро" , - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп).

"Этим доступным механизмом растаможки автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс автовладельцев", - говорится в сообщении.

Напомним:

Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.

Экономическая правда