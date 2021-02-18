Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,83 - 27,86 гривни;
Евро - 33,59 - 33,62 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,76 - 27,96 гривни. Евро покупают по 33,26 гривни, продают по 33,69 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 - 27,93 гривни, евро - 33,55 - 33,63 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.
18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.
17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 27,83 гривни.
16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.
Экономическая правда
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