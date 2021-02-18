Из-за карантина: На Буковеле на неделю закроют рестораны
С 22 по 28 февраля на территории горнолыжного курорта "Буковель" закроют заведения общественного питания.
Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Николай Сендецкий, передает Укринформ.
"Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны были работать во время локдауна и, аналогично, не должны работать с 22 по 28 февраля", - пояснил Сендецкий.
По его словам, за соблюдением карантинного режима в Буковеле следить дополнительные группы специалистов, которые ежедневно проверять заведения общественного питания на территории горнолыжного курорта.
"Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции - компетенция полиции", - добавил он.
По словам чиновника, все, кто катается на Буковеле, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть там уменьшается в разы.
В Госпродпротребслужбе добавили - если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость проживания, это не будет считаться нарушением.
Обед и ужин должны доставлять в гостиничный номер или продавать на вынос.
Напомним:
Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 22 по 28 февраля вводит на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.
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