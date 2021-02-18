Рада поддержала создание Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Документ поддержали 295 нардепов, сообщается на сайте Рады.

Один из авторов законопроекта, нардеп от "Слуы народа" Артем Черноморов, представляя проект закона, заявил, что его целью является поддержка малых и средних субъектов предпринимательства, включая фермерские хозяйства.

Перед голосованием председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил, что комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу.

Документ определяет ключевые вопросы деятельности Фонда - порядок формирования уставного капитала, условия его увеличения и уменьшения, порядок принятия органами управления Фонда решений.

Предполагается, что Фонд доля гарантирование кредитов в сельском хозяйстве должна получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию.

Отмечается, что уставный капитал Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве как небанковского финансового учреждения должен составлять не менее 3 млн грн. При этом, уставный капитал Фонда формируется за счет средств государственного бюджета и вкладов участников Фонда.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве как небанковское финансовое учреждение будет подпадать под регулирование и надзор органа, осуществляющего государственное регулирование рынков финансовых услуг (с 1 июля 2020 года эти полномочия перешли к НБУ).

"Задачей Фонда является предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве", - говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что законопроект доработан после того, как Рада в мае 2020-го отправила законопроект № 3205-1 на повторное первое чтение.

В частности, для повышения контроля общего собрания участников Фонда за Советом и правлением Фонда, общему собранию предоставлены полномочия по одобрению разработанной и утвержденной Советом Фонда стратегии развития на три года.

В Минэкономики добавили, что для обеспечения прозрачности и повышения эффективности деятельности Фонда предусмотрены следующие меры:

Фонд предоставляет гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга.

Фонд предоставляет гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

Кредитный леверидж 1: 4. Таким образом, каждая выделенная государством гривна превратится в 8 грн для аграриев.

В документе прописаны критерии к заемщикам, которые смогут воспользоваться услугами Фонда:

мелкие фермеры, которые обрабатывают до 500 гектаров;

соответствуют требованиям, предъявляемым к микропредприятиям, малым и средним ЗУ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине";

предельный показатель рассчитывается суммарно по всей группе связанных с субъектом предпринимательства контрагентам.

"Фонд гарантирования кредитов - это еще один инструмент, который упростит доступ аграриям, в том числе и малым фермерам, к финансированию.

Хозяйства, которые обрабатывают землю до 500 гектаров, будут иметь больше возможностей получить кредиты на развитие своего бизнеса, ведь выполнение их обязательств перед банками будет гарантироваться Фондом", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Экономическая правда