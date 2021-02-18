"Нафтогаз" хочет владеть более чем третью рынка газа для потребителей

НАК "Нафтогаз" хочет к 2025 году расширить долю рынка газа до 35% с количеством потребителей в 4 миллиона украинцев против 800 тысяч на сегодня.

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал во время презентации стратегии группы 18 февраля, сообщает пресс служба компании.

"Наша цель - и в дальнейшем предлагать клиентам высокое качество услуг по лучшим ценам и к 2025 году стать партнером для 4 миллионов украинских потребителей, достигнув доли рынка в 35%. Лучшие цены мы обеспечим путем создания эффективной масштабируемой модели", - рассказал Коболев.

Он отметил, что вместо создания собственной физической сети "Нафтогаз" будет расширять онлайн сотрудничество с клиентами и работу через сети партнеров. "В частности, мы уже начали сотрудничество с сетями отделений ПУМБ, Сбербанка и Приватбанком", - добавил глава НАК.

Компания в 2021 году хочет развивать платформу для розничной продажи газа, выйти за пределы продаж исключительно голубого топлива и предлагать потребителям интегрированные энергетические решения.

Экономическая правда