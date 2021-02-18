Fozzy Group хочет выкупить активы Группы Фуршет - АМКУ

Fozzy Group, владеющая более 700 торговых объектов в Украине, хочет выкупить активы Группы Фуршет - в январе была начата процедура его банкротства.

Об этом говорится в повестке дня Антимонопольного комитета на 18 января.

Так, ООО "Сильпо-ФУД" направило запрос в Антимонопольный комитет по покупке активов "Фуршета":

"О предоставлении разрешения ООО "Сильпо-ФУД" на непосредственное приобретение контроля над активами - объектами недвижимости, оборудованием и товарными остатками, которые в своей совокупности обеспечивают осуществление розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса, и которые находятся у Группы Фуршет на праве собственности и на праве пользования", - говорится в материалах комитета.

Fozzy Group - один из крупнейших ритейлеров в Украине. Обладает, в частности, сетями Сильпо, Fozzy, Фора, заведениями ресторанного бизнеса, оператором доставки Justin тому подобное.

Напомним:

Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 начал процедуру банкротства дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью "Фуршет".

Экономическая правда