Fozzy Group хочет выкупить активы Группы Фуршет - АМКУ
Fozzy Group, владеющая более 700 торговых объектов в Украине, хочет выкупить активы Группы Фуршет - в январе была начата процедура его банкротства.
Об этом говорится в повестке дня Антимонопольного комитета на 18 января.
Так, ООО "Сильпо-ФУД" направило запрос в Антимонопольный комитет по покупке активов "Фуршета":
"О предоставлении разрешения ООО "Сильпо-ФУД" на непосредственное приобретение контроля над активами - объектами недвижимости, оборудованием и товарными остатками, которые в своей совокупности обеспечивают осуществление розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса, и которые находятся у Группы Фуршет на праве собственности и на праве пользования", - говорится в материалах комитета.
Fozzy Group - один из крупнейших ритейлеров в Украине. Обладает, в частности, сетями Сильпо, Fozzy, Фора, заведениями ресторанного бизнеса, оператором доставки Justin тому подобное.
Напомним:
Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 начал процедуру банкротства дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью "Фуршет".
Экономическая правда
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