Курс валют на 18 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,84 - 27,86 гривни;

Евро - 33,61 - 33,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,76 - 27,96 гривни. Евро покупают по 33,31 гривни, продают по 33,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,86 - 27,93 гривни, евро - 33,51 - 33,61 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.

17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 27,83 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.

Экономическая правда