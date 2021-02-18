Морозы в Техасе сократили предложение нефтепродуктов в стране на 40%

Из-за морозов в Техасе, США, где сосредоточены крупнейшие порты и объекты по нефтепереработке, около 40% производства нефтепродуктов страны стали недоступными - цены на самых высоких за более чем год уровнях.

Об этом пишет Bloomberg.

40% предложения нефти в стране - это 4 миллиона баррелей, что стали недоступными в одном из крупнейших нефтеперерабатывающих центров мира.

Brent достигает 65 долларов за баррель, выше всего с начала прошлого января. WTI - 61,58 доллара за баррель.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод США был вынужден закрыться из-за самых низких за 30 лет температур в штате, из-за чего производство сократилось на минимум 3 миллиона баррелей нефти. Замерзли также и скважины и трубопроводы, в связи с чем торговля нефтью на европейских рынках активизировалась.

Сейчас ОПЕК + еще не определилась с планами добычи нефти на апрель, но ранее Саудовская Аравия удивила рынки из-за сокращения добычи на дополнительный миллион баррелей в день в феврале и марте. Это решение влияет на необходимые на рынке резервные мощности в условиях температур в Техасе.

Предполагается, что с 20 февраля погода вернется в норму, однако пока 2,7 млн домохозяйств остались без энергоснабжения, а значительные производства закрылись.

Экономическая правда