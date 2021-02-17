Суд разрешил Укрзализныци взыскать 35 миллионов из-за завышенных цен на дизель

Верховный Суд оставил без изменений решение, которым Укрзализныця получила возможность взыскать 35 миллионов гривен с компании "Воленс Трейд" из-за покупки дизтоплива по завышенным ценам в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Верховный Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования НАБУ и признаны недействительными дополнительные соглашения о повышении цены на топливо для ООО "Вог Аэро Джет" (договор с ОАО "Укрзализныця") всего на сумму около 35 млн грн", - отмечают в Бюро.

В ходе расследования по закупке топлива "Укрзализныцей" по завышенным ценам, детективы НАБУ установили факты, что пятью дополнительными соглашениями ООО "Вог Аэро Джет" (ныне - "Воленс Трейд" - ЭП) безосновательно увеличило цену дизельного топлива для "Укрзализныци" на 7-10%.

Такое повышение цены поставщик объяснял якобы ростом рыночной цены на топливо. В то же время, как установлено судами, повышение цены топлива не соответствовало реальной ситуации на рынке в тот период.

В Бюро добавили, что иск о признании сделок недействительными подали еще в 2016 году, однако, "в результате неполного исследования судами всех обстоятельств дела, точку в указанной части Верховный Суд смог поставить только сейчас".

Экономическая правда