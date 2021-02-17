Правительство хочет снова запустить агрострахование

Кабинет Министров на заседании 17 февраля одобрил проект закона, которым определяется механизм действия страхования сельскохозяйственной продукции и отменяется страхование через Аграрный страховой пул.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проект изменений в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" разрабатывали совместно Минэкономики и Нацбанк, а также в сотрудничестве с участниками аграрного и страхового рынков, представителями профильных ассоциаций и международными экспертами.

Принятые изменения определяют механизм предоставления господдержки, участников рынка, объектов страхования, страховых продуктов, страховых рисков, страховых случаев и требований к договорам.

Отмечается, что будет отменено положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, "который не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков". К страховым компаниям будут выдвигаться требования о работе, а также определяться прозрачные механизмы контроля за ними.

"Государственная поддержка агрострахования является эффективным инструментом во многих странах мира. Мы все понимаем, насколько эта поддержка является важным и долгожданным для украинских фермеров, особенно когда говорим о глобальных изменениях климата и предполагаемые погодные условия, такие, например, как засуха", - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

"Уверен, это решение будет способствовать развитию не только агросектора, но и экономики в целом", - добавил глава ведомства.

Во время презентации проекта в октябре отмечалось, что к объектам страхования будут принадлежать посевы, урожай агрокультур, многолетние насаждения и их урожай, сельскохозяйственные животные, рыба, водные биоресурсы, семьи пчел с их продуктами, доход от реализации первичной сельскохозяйственной продукции.

Тогда также шла речь о возможности получения аграриями возмещение части страхового платежа. Планировалось, что в 2021 году он составит до 50% с ограничением размера выплат по объектам страхования, далее - до 80%.

Напомним:

30 октября 2020 года Нацбанк и Минэкономики представили проект закона о агрострахования.

Экономическая правда