Официальный курс: гривня ослабла к доллару
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,64 грн (на 17 февраля - 33,77 гривни).
Напоминаем:
17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.
17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 27,83 гривни.
16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.
Экономическая правда
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