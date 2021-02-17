Мининфраструктуры хочет поддержать авиаотрасль на полмиллиарда

Министерство инфраструктуры предложит Кабмину законопроект по поддержке авиационной отрасли на 500 миллионов гривен из госбюджета в 2021 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Для этого нужно создать новую бюджетную программу финподдержки украинской авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19, средства планируется выделить из общего фонда госбюджета.

"Принятие законопроекта, регламентирующего создание соответствующей бюджетной программы, позволит: сохранить рабочие места, удержать надлежащий уровень заработной платы для персонала авиакомпаний, а также сократить расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы", - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии агентству.

Предварительно в 2021 году планируется компенсировать украинским авиакомпаниям, которые осуществляли эвакуационные авиарейсы в 2020 году, около 25% общей суммы сборов аэропортов в аэропортах "Борисполь" и "Львов", а также около 25% платы за аэронавигационное обслуживание.

Речь идет об авиакомпаниях Windrose, "Азур Эйр Украина", МАУ и SkyUp - они провели всего 170 эвакуационных рейсов. Общая стоимость таких рейсов, как отметили в министерстве, составляет около 104 миллионов гривен.

Планируется, что среди условий предоставления господдержки будет также отсутствие дел о банкротстве и не более шести месяцев просрочки по обязательным платежам.

"Текущая ситуация представляет угрозу стабильной работе транспортной системы Украины в части воздушных перевозок и требует вмешательства со стороны государства для сохранения целостности национальной транспортной системы", - подчеркнул Криклий.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.