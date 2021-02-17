Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции разоблачили должностных лиц "Укрзализныци" на растрате более 4,5 млн грн государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что служебные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця" "по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале".

"Чтобы присвоить средства, они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы.

Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 миллиона гривень", - заявил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

Сообщается, что открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" УК.

В ведомстве добавили, что провели 7 обысков на территории Киева, Киевской и Черниговской областей.

"По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по делу продолжается. По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Экономическая правда