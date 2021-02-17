В УЗ заявили, что работают над внедрением Wi-Fi в поездах

В "Укрзализныце" заявили, что работают над внедрением Wi-Fi-доступа в интернет в пассажирских поездах, на первом этапе реализовать проект планируют в скоростных поездах Интерсити +.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО "Укрзализныця" Владимир Резник, передает пресс-служба компании.

По его словам, уже много лет идет речь о качественном доступе к интернету в поездах, но дальше слов дело не движется, проводятся пилотные внедрения, которые по результатам пилота дальнейшего развития не имеют.

"Наша задача - создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня - это мобильность и присутствие онлайн. Поезда Интерсити + часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - сказал Резник.

Он добавил, что сейчас "Укрзализныця" в сотрудничестве с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны действительно обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

Как пилотный проект планируют внедрение Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити + на направлении Киев - Харьков.

"Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов, с решением главной проблемы - покрытия слепых зон", - говорится в сообщении.

"Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины", - отметил Резник.

Экономическая правда