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Украина согласовала с Британией импорт рыбы – Госпродспотребслужба

Среда, 17 февраля 2021, 11:10
 

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии согласовал сертификат для ввоза рыбных продуктов в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Это означает, что Украина вскоре сможет импортировать рыбу и рыбные продукты из Великобритании", - говорится в сообщении.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, согласование международных сертификатов на экспорт является двусторонним процессом.

"В свою очередь специалисты Госпродпотребслужбы прорабатывают сертификаты для экспорта украинской продукции в Великобританию", - добавили в ведомстве.

"После выхода Великобритании из ЕС мы должны заново согласовывать соглашения и сертификаты для осуществления двусторонней торговли.

Наша задача, чтобы потребители обеих стран были в выигрыше, а бизнес увидел для себя ситуацию "вин-вин". Сейчас мы работаем в режиме 24/7 для того, чтобы Украина и украинский бизнес получили лучшие условия, а украинские потребители - доступ к качественным товарам из Великобритании", - заявила Магалецкая.

Экономическая правда

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импорт экспорт Госпродпотребслужба Украина Британия

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