Курс валют на 17 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,92 - 27,94 гривни;

Евро - 33,71 - 33,74 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,82 - 28,05 гривни. Евро покупают по 33,44 гривни, продают по 33,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,92 - 27,98 гривни, евро - 33,64 - 33,78 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 27,83 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 27,97 гривни.

Экономическая правда