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От 1000 долларов: Goldman Sachs запустил сервис управления капиталом для массовых инвесторов

Среда, 17 февраля 2021, 10:20
 

Один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs во вторник, 16 февраля, запустил сервис управления активами для массовых инвесторов с капиталом от 1000 долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сервис Marcus Invest будет автоматически инвестировать средства клиентов в биржевые фонды на акции и облигации на основе моделей, которые разрабатывают инвестстратеги банка.

"Goldman, который традиционно обслуживает богатую клиентскую базу, с капиталами более 10 млн долларов, делает такой шаг для расширения своих возможностей с помощью новых цифровых продуктов", - пишет агентство.

Согласно информации на сайте Marcus Invest, годовая комиссия за обслуживание будет составлять 0,35%, тогда как для состоятельных клиентов комиссии за консультации могут превышать 1% от остатка на счете.

Экономическая правда

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Goldman Sachs инвестиции деньги финансы

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