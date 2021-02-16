Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 27,83 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,77 грн (на 16 февраля - 33,93 гривни).
Напоминаем:
16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.
16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.
15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 27,97 гривни.
Экономическая правда
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