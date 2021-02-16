Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 27,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,77 грн (на 16 февраля - 33,93 гривни).

Напоминаем:

16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,83 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 27,97 гривни.

Экономическая правда