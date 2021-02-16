Шмыгаль поручил Мининфраструктуры за неделю разработать решение по поддержке авиаперевозчиков

Премьер Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Об этом он заявил по итогам совещания по развитию внутренних авиационных перевозчиков, передает Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным перевозкам как на внутренних рейсах, так и на международных.

Он добавил, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиационных компаний является гарантией доступных авиаперевозок, увеличения туристического спроса и стимулом для развития экономики в целом.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", - заявил глава правительства.

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Экономическая правда