Преступления против природы будут фиксировать с помощью спутниковых снимков – Госкосмос

Незаконные вырубки леса, добыча полезных ископаемых, стихийные свалки, а также застройки побережья водоемов будут отслеживаться с помощью спутниковой космической съемки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства в Facebook.

"Сотрудничество ДКА с Миндовкилля расширило спектр использования спутниковых снимков в Украине. Это хорошая перспектива развить те сервисы, которые уже давно работают в передовых странах мира и приносят значительный результат в виде миллиардов долларов, сохранившихся путем противодействия и предотвращения преступлений в экологической сфере.

Теперь и в экологической сфере уровень реагирования на угрозы будет отвечать мировым стандартам привлечению спутникового ресурса", - заявил и.о. председателя ГКА Михаил Лев.

Сообщается, что Национальный центр управления и испытаний космических средств работает над методиками использования снимков в деятельности инспекторов Миндовкилля, чтобы обеспечить правомочность предоставленных спутниковых данных в судах.

"Это будет следующим шагом имплементации информации с космического наблюдения Земли для интересов национальной безопасности и экономики", - добавили в Госкосмосе.

Экономическая правда