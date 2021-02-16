Преступления против природы будут фиксировать с помощью спутниковых снимков – Госкосмос
Незаконные вырубки леса, добыча полезных ископаемых, стихийные свалки, а также застройки побережья водоемов будут отслеживаться с помощью спутниковой космической съемки.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства в Facebook.
"Сотрудничество ДКА с Миндовкилля расширило спектр использования спутниковых снимков в Украине. Это хорошая перспектива развить те сервисы, которые уже давно работают в передовых странах мира и приносят значительный результат в виде миллиардов долларов, сохранившихся путем противодействия и предотвращения преступлений в экологической сфере.
Теперь и в экологической сфере уровень реагирования на угрозы будет отвечать мировым стандартам привлечению спутникового ресурса", - заявил и.о. председателя ГКА Михаил Лев.
Сообщается, что Национальный центр управления и испытаний космических средств работает над методиками использования снимков в деятельности инспекторов Миндовкилля, чтобы обеспечить правомочность предоставленных спутниковых данных в судах.
"Это будет следующим шагом имплементации информации с космического наблюдения Земли для интересов национальной безопасности и экономики", - добавили в Госкосмосе.
Экономическая правда
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