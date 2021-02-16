Налоговая и СБУ перекрыли канал поставки продукции из ОРЛО

В Государственной налоговой службе заявили, что в сотрудничестве с СБУ раскрыли и заблокировали масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн грн с временно оккупированной Луганщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Транзит через территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала группа коммерсантов.

По результатам проведенных мероприятий установлено, что дельцы в течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров из производственных мощностей, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины", - говорится в сообщении.

"Продукцию переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России осуществлялась подмена таможенных документов, затем товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.

Полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что СБУ задержала на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.

Сообщается, что по результатам проведенных правоохранителями одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в схеме, изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему поставок товаров и пересылки средств.

Также изъяли 2,5 миллиона гривень наличными и контрафактную продукцию на почти 10 млн гривень.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Экономическая правда