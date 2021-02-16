Приватбанк заявляет о рейдерском захвате "Домика Брежнева" в центре Днепра

Хозсуд Днепропетровской области 8 февраля в четвертый раз заблокировал проведение торгов на открытом аукционе ГП "СЕТАМ" относительно продажи офисного и административного комплекса в центре Днепра (так называемого "Домика Брежнева"), который принадлежит Приватбанку.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Решение суда от 8 февраля по делу № 904/669/21 было получено организаторами торгов, что останавливает проведения аукциона по современному офисному помещению общей площадью более 5,5 тыс кв метров, на который есть большой спрос со стороны потенциальных владельцев. Привабанк подает апелляцию на такое решение суда", - говорится в сообщении.

"Очередной иск о запрете проведения продажи и предоставления первоочередного права покупки арендаторам здания, поданный благотворительной организацией "Днепропетровский областной благотворительный фонд "Люди, события, время", является фактически рейдерским захватои собственности Приватбанка.

Поскольку договор аренды помещения истек еще в 2018 году и не был продлен владельцем объекта - Приватбанком, пребывание арендаторов в здании в настоящее время является незаконным и нарушает права собственника на свободное владение и распоряжение помещением", - утверждают в банке.

В банке отмечают, что является владельцем объекта недвижимости - офисного и административного центра по адресу: г. Днепр, спуск. Крутогорная, 1 еще с 2004 года.

"При переходе права собственности часть комплекса - так называемый "Домик Брежнева" не имел статуса памятника культуры местного значения, в реестрах национального и местного значения памяти" достопримечательностей культурного наследия этот объект не значится.

Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", наделение этого объекта статусом памятника является противоправным и невозможным", - добавили в Приватбанке.

Экономическая правда