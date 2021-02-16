НБУ присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций

Нацбанк присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network, GFIN) - это, в частности, будет способствовать реализации задач стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также присоединение позволит украинскому центробанку повысить уровень проникновения инноваций в финансовый сектор.

Отмечается, что членство в сети предоставит Национальному банку следующие преимущества:

вовлеченность к обмену опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира;

экспертная помощь в построении регуляторной "песочнице" в соответствии с лучшими мировыми практиками;

изучение инновационных решений для полноценного понимания вероятных рисков, современных подходов и методологии регулирования финтех-рынка.

"Национальный банк активно работает над созданием в Украине полноценной финтех-экосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами. Ее создание предусматривает устойчивое развитие инноваций, усиление конкуренции на финансовом рынке, переход к cashless economy, а также повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса", - отметил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук.

Сообщается, что основной миссией Глобальной сети финансовых инноваций являются:

содействие сотрудничеству и обмену опытом по вопросам инноваций между финансовыми регуляторами;

улучшение сотрудничества в сфере финтех между регуляторами и бизнесом.

"Мы надеемся на дальнейшие успешные шаги в направлении эффективного развития финтех благодаря участию в Глобальной сети финансовых инноваций. Ведь этот международный информационный хаб регуляторов и центробанков занимается развитием Finteh, RegTech, SupTech и другими инновациями, повышающие защищенность, безопасность и доступность финансовых услуг, а также уровень коммуникаций между регуляторами и игроками этого рынка", - заявил начальник Управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимир Кучин.

Глобальная сеть финансовых инноваций (GFIN) официально основана в январе 2019 года как объединение регуляторов финансовых рынков и частных компаний, работающих в сфере финтех.

Это сеть из более чем 60 организаций, целью которых является развитие финансовых инноваций для повышения уровня удовлетворения потребностей потребителей.

Экономическая правда