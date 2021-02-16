Jaguar полностью перейдет на производство электрокаров

После 2025 года на электрическую тягу переведут все новые модели автомобилей марки Jaguar Land Rover, а к 2030 году исчезнут машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Reuters.

Британский альянс представил новую глобальную стратегию развития под названием Reimagine. Программа предусматривает масштабную электрификацию модельных линеек всех брендов.

Электрокары Jaguar будут отличаться от классических автомобилей: для них создадут новую "яркую" дизайнерскую концепцию, соответствующую передовым технологиям.

При этом новый план развития не предусматривает создания электрической версии флагманского седана XJ следующего поколения, премьера которого должна была состояться в конце 2021 года. Jaguar вел разработку и испытания такого автомобиля последние несколько лет, однако теперь решил отказаться от его выпуска.

На данный момент в линейке Jaguar есть только один серийный электрокар — кроссовер I-Pace. Моторы питаются от комплекта литий-ионных батарей на 90 кВт-ч, обеспечивающих запас хода в 470 километров.

Что касается компании Land Rover, входящей в альянс, то ее первый электрический внедорожник появится в 2024 году, а годом позже линейка бренда пополнится еще пятью подобными автомобилями.