Гривня резко ослабилась к доллару
Вторник, 16 февраля 2021, 09:15
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 27,97 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,93 грн (на 15 февраля - 33,68 гривни).
Напоминаем:
15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.
Экономическая правда
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