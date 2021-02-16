Гривня резко ослабилась к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 27,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,93 грн (на 15 февраля - 33,68 гривни).

Напоминаем:

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

Экономическая правда