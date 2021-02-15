ВВП Украины в последнем квартале 2020 года уменьшился на 0,7%

Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2020 уменьшился на 0,7% против соответствующего периода 2019 года.

Об этом говорится в данных Госкомстата.

По сравнению с третьим кварталом в прошлом году, в четвертом реальный ВВП увеличился на 0,8% с учетом сезонного фактора.

Напомним:

Минэкономики улучшило ожидания по ВВП страны в 2020 году и прогнозирует более 7% роста экономики во втором квартале 2021 года. В то же время по итогам 2020 года падение ВВП оценивается в 4,2%.

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Реальный валовой внутренний продукт в III квартале 2020 составляет 1,2 триллиона гривен, падение объема ВВП в III квартале против III квартале 2019 составляет -3,5%.

Экономическая правда