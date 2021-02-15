Зеленский в ОАЭ пригласил одного из крупнейших портовых операторов инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в Дубае провел встречу с CEO одного из крупнейших портовых операторов мира - группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом, пригласив компанию через концессии заходить на украинский рынок.

Об этом сообщает Офис президента.

"Встреча состоялась на территории Dubai Maritime City, где создан искусственный полуостров и первый в мире хаб, который будет сочетать все области морской промышленности и торговли и направлен на решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения.

Во время встречи Владимир Зеленский напомнил, что в Украине были приняты законы, которые будут мотивировать иностранных инвесторов приходить в нашу страну. В частности, он рассказал о концессии, благодаря которой в два украинских порта уже зашли иностранные инвесторы, и о "инвестиционных нянях", которые будут создавать прямой контракт между инвестором и государством", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что ему очень нравится идея со строительством современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе, а государство готово сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компании DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе - построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами", - скзаав Зеленский.

"Мы знаем, что речной транспорт может быть самым дешевым в плане перевозок. Поэтому я хотел бы, чтобы вы также присмотрелись к будущим возможностям. Мне кажется, это привлекательный бизнес в Украине. И речь идет не только о туризме, а прежде всего - о перевозке грузов" , - добавил он.

Экономическая правда