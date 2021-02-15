Госгеокадастр подписал меморандум с Министерством окружающей среды ОАЭ
14 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром и Министерством изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Меморандум подписали в рамках визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ.
"Указанный Меморандум направлен на усиление сотрудничества и укрепления отношений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами и будет способствовать улучшению экономического и социального развития обоих государств", - говорится в сообщении Госгеокадастра.
Ведомства будут сотрудничать на предмет практик "использования и охраны сельскохозяйственных земель, сохранения воспроизводства и повышения плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменения климата и негативных процессов".
Меморандум вступает в силу со дня его подписания на пятилетний период с автоматическим продлением каждые 5 лет.
Экономическая правда
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