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Госгеокадастр подписал меморандум с Министерством окружающей среды ОАЭ

Понедельник, 15 февраля 2021, 16:08
 

14 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром и Министерством изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Меморандум подписали в рамках визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ.

"Указанный Меморандум направлен на усиление сотрудничества и укрепления отношений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами и будет способствовать улучшению экономического и социального развития обоих государств", - говорится в сообщении Госгеокадастра.

Ведомства будут сотрудничать на предмет практик "использования и охраны сельскохозяйственных земель, сохранения воспроизводства и повышения плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменения климата и негативных процессов".

Меморандум вступает в силу со дня его подписания на пятилетний период с автоматическим продлением каждые 5 лет.

Экономическая правда

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Госгеокадастр ОАЭ

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