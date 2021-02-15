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Газ: С какими запасами в ПХГ Украина может выйти из отопительного сезона

Понедельник, 15 февраля 2021, 14:10
 

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в подземных хранилищах около 17 млрд кубометров.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, с отопительного сезона мы выйдем с запасами около 17 млрд куб м.", - отметил Коболев.

По данным АО "Укртрансгаз", на 14 февраля 2021 в ПХГ Украины является 19,61 млрд кубометров газа, суточный отбор за прошедшие сутки составил 132,4 млн кубометров.

По состоянию на 1 февраля в ПХГ было 21,04 млрд кубометров газа.

Напомним:

По состоянию на 1 ноября 2020 года запас природного газа в подземных хранилищах составлял 28,1 млрд куб. м газа. Это на 30% превышает показатели прошлого года.

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ПХГ Коболев Нафтогаз

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