В КГГА планируют реконструировать аэродром аэропорта "Киев" до 2025 года
В 2021-2025 годах планируется провести реконструкцию аеродорома Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны), в частности, 2021-2022 годах предусмотрена разработка проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение.
Об этом говорится в распоряжении КГГА от 8 февраля.
Согласно распоряжению, реконструкция предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 500 м (до 2810 м), строительство новых рулежных дорожек, перронов, светосигнального оборудования и т.п.
На сайте аэропорта сообщается, что проектом предусмотрено повышение класса аэродрома, которое позволит заходить на посадку воздушным судам по минимуму CAT II категории IКАО.
"Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты с большей, чем сейчас, пассажировместимостью, типа Airbus A321, следовательно, позволит сократить количество рейсов в условиях увеличения пассажиропотока", - пояснили в аэропорту.
При этом, источник финансирования первого этапа проекта - разработки проектно-сметной документации - деньги аэропорта.
В то же время дальнейшее финансирование работ по реконструкции аэродрома будет осуществляться за счет бюджетных или привлеченных средств.
Экономическая правда
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