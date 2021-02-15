Президент Microsoft: Компания пережила "наибольшую кибератаку". За ней могла стоять Россия

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что декабрьская кибератака на компанию была "вероятно, самой большой и самой сложной атакой, которую мир когда-либо видел".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Смита телеканалу CBS

Прямая речь: "Когда мы анализировали все, что мы видели в Microsoft, мы спросили себя, сколько инженеров могли работать над этими атаками. И мы пришли к ответу, что это, конечно, более 1000".

Детали: По данным американской разведки, за кибератакой, которая нарушила работу сетей правительства и частных компаний в США и многих других странах, могла стоять Россия.

Эксперты по кибербезопасности заявили, что на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы. В России отрицали причастность к кибератакам.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что хакеры, поддерживаемые иностранным правительством, похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.

СММ также писали, что хакеры, предположительно работающие на правительство России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабной кибератаки на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

Украинская правда